С завтрашнего дня перевозчик вводит четвертую пару на рейсе на Черноморское побережье.

Авиакомпания «Северный ветер» с 11 февраля вводит четвертую частоту на рейсе Сочи – Омск – Сочи, сообщает пресс-служба Омского аэропорта. Теперь на Черноморское побережье омичи могут летать по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Время в пути до Сочи составит 4 часа 30 минут. Билет в одну сторону стоит от 10 175 рублей.

Помимо «Северного ветра», из Омска в Сочи летает авиакомпания «Икар». Она совершает рейсы по понедельникам.