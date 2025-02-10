Объект располагается на Окружной дороге и может быть приспособлен для гостиницы или жилого дома.

На сайте Avito выставили на продажу два земельных участка, расположенных на Окружной дороге. Продавец хочет выручить за землю с расположенными на них недостроями около 300 млн рублей.

Один из участков имеет площадь 5,63 гектара. На нем стоит недостроенное здание больницы. Объект, включающий пять блоков высотой от трех до девяти этажей, имеет высокую степень готовности и может быть приспособлен для других нужд, в том числе гостиницы либо жилого дома. У продавца имеется проект реконструкции здания, а также техническое освидетельствование.

На втором участке, площадью 2,19 га, также располагается недостроенное здание. Ранее здесь хотели построить жилой дом на 420 квартир. Потенциальный инвестор может завершить данный проект либо построить что-то свое.