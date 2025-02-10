В городе создана комиссия под руководством первого заместителя мэра Евгения Фомина.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о начале подготовки к паводку. С этой целью создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель мэра Евгений Фомин. В первую очередь власти собираются вывезти снег с проблемных территорий.

– Уже на этой неделе ускорим работу в частном секторе. Отдельное внимание – нуждам ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников специальной военной операции. Разумеется, продолжится круглосуточный вывоз снега с объектов улично-дорожной сети, – сказал Шелест.

Предполагается привести в порядок ливневую канализацию. Планируется подготовить к паводку все сложные инженерные сооружения, включая мосты, путепроводы, подземные переходы. Совместно с ресурсоснабжающими организациями будут сформированы специализированные бригады с квалифицированными специалистами и необходимым оборудованием для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Глава города напомнил, что у каждого хозяйствующего субъекта своя зона ответственности. Управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности обязаны убирать и вывозить снег с закрепленных территорий, очищать кровли и карнизы зданий от сосулек и наледи. Жителям сектора индивидуальной застройки нужно очистить водоотводные канавы, водопропускные трубы рядом с их домами.