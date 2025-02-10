В работе православной выставки-ярмарки «Сильвестр Омский – свет земли Сибирской» примет участие легендарный иеромонах Киприан.

С 11 по 17 февраля в Омске пройдет православная международная выставка-ярмарка «Сильвестр Омский – свет земли Сибирской». Одно из основных событий – открытие экспозиции, повествующей об участии и роли Русской православной церкви в Великой Отечественной войне.

Главным событием форума станет участие в нем монаха Киприана, члена Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», духовного наставника Комитета семей воинов Отечества, президента Фонда «Герои Отечества», насельника Высоко-Петровского мужского монастыря, Героя Советского Союза, ветерана Афганистана.

Омичей также ждет большая культурно-просветительская программа с участием творческих коллективов. Организаторы приглашают на беседу духовника Свято-Алексеевского женского монастыря Москвы, члена Союза писателей России, протоиерея Артемия Владимирова, на творческую встречу с членом Союза писателей РФ Ангеленой Сапрыкиной (Новосибирск), на выступление омского поэта и композитора Марии Комельковой.

Все дни можно будет приобрести церковную утварь, православную литературу, изделия народно-художественных промыслов, сувенирную продукцию, ювелирные изделия, а также предметы повседневного православного быта.

Программа выставки-ярмарки – здесь.