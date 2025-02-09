Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Хоккеист заявил, что новый главный тренер изменил стиль игры.

Сегодня, 9 февраля, во время Матча звезд в Новосибирске защииитник омского «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о переменах в команде с приходом главного тренера Ги Буше.

– Ги Буше надо доказывать каждый день свое право на выход на лед. И все, ты будешь играть. У нас все доказывают, поэтому они играют на данный момент, – заявил Чистяков.

Хоккеист отметил, что при новом главном тренере команда стала больше атаковать. И полностью изменила стиль в игре. Ги Буше тренирует омичей с 12 декабря прошлого года. За это время клуб прервал череду поражений и отметился серией ярких побед. 

3972
·Спорт

Хоккеист заявил, что новый главный тренер изменил стиль игры.

Сегодня, 9 февраля, во время Матча звезд в Новосибирске защииитник омского «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о переменах в команде с приходом главного тренера Ги Буше.

– Ги Буше надо доказывать каждый день свое право на выход на лед. И все, ты будешь играть. У нас все доказывают, поэтому они играют на данный момент, – заявил Чистяков.

Хоккеист отметил, что при новом главном тренере команда стала больше атаковать. И полностью изменила стиль в игре. Ги Буше тренирует омичей с 12 декабря прошлого года. За это время клуб прервал череду поражений и отметился серией ярких побед. 

3972