Президент США заявил, что оба лидера настроены на прекращение боевых действий.

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что прекратить боевые действия получится быстро.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, насколько часто между лидерами стран происходят диалоги.

– Я лучше промолчу, – заявил Дональд Трамп на вопрос о том, сколько раз он общался с президентом России.

Он подчеркнул, что Владимир Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать». У президента США есть план по прекращению конфликта.

– Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди… Я хочу положить конец этой чертовой штуке, – цитирует Трампа New York Post.

Он призвал помощника по нацбезопасности Майка Уолца «организовать встречи».

Трамп намерен заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу на $500 млн. В обмен США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании конфликта.