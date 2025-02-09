Компании не удалось «съехать» от уплаты долгов по налогам на сумму более 400 млн рублей. Эта сумма «набежала» за три года.

Всплыли новые шокирующие подробности уголовного дела в отношении директора и учредителя «Сибирский стандарт», экс-депутата горсовета Омска Ларисы Горностаевой, возбужденного в феврале 2020 года по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Речь идет о ныне здравствующей сети пивных магазинов «Пивоман».

По версии следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемая, являясь директором пивного завода, отдавала незаконные распоряжения сотрудникам не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы.

В итоге в представленных в налоговые органы декларациях, содержащих ложные сведения по акцизам и налогу на добавленную стоимость, не были отражены объективные сведения о продукции. Что позволило, по мнению силовиков, уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизов на общую сумму свыше 487 миллионов рублей.

Выяснилось, что компания в 2014–2016 годах отчиталась об изготовлении 977 тыс. литров пива, 710,5 тыс. литров безалкогольных напитков. В то время как экспертиза оценила объемы в 21,96 млн литров пива и напитков, изготавливаемых на основе пива и 1,68 млн л – безалкогольных напитков.

Защита бизнесвумен пыталась доказать, что технологически такой объем пива произвести невозможно. Однако следствие выяснило, что все вопросы по изготовлению дополнительных объемов напитка решались через подставные фирмы.

Кроме того, налоговая выявила неразбериху с этикетками.

– Исходя из содержания электронной переписки между ООО «Сибирский стандарт» и ООО «ТД «Пивоман» следует, что заявитель производил пиво 7 основных сортов, а на этапе розлива наклеивал этикетки с указанием сортов, заказанных покупателями, например: на пиво сорта «Пивоман нефильтрованное» наклеивали этикетки «Немецкое классическое НФ»; на пиво сорта «Бархатное» наклеивали этикетки «Чешский гранат»; на пиво сорта «Ячменное» наклеивали этикетки «Жигулевское ячменное», «Чешское НФ», «Немецкое НФ», «Янтарное», – говорится в материалах следствия.

Правда, 22 декабря 2023 года Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Ларисы Горностаевой из-за истечения сроков давности уголовного преследования и оставил без рассмотрения требование прокурора взыскать 487 млн рублей. Однако оставил арест на имущество и денежные средства предпринимательницы. Но, как утверждают «Коммерческие вести», в ходе расследования дела было установлено, что «Сибирский стандарт» не осуществляет никакой деятельности с 3-го квартала 2019 года и остаток денежных средств на счетах организации составляет 0 рублей.

Впрочем, в ходе следствия было «установлено, что в собственности ООО «Сибирский стандарт» в настоящее время отсутствует какое-либо движимое и недвижимое имущество, фактически ООО «Сибирский стандарт» с 3-го квартала 2019 года деятельность не осуществляет, остаток денежных средств на счетах организации составляет 0 рублей. Зато в конце 2018 года право собственности компании перешло к ООО «Сибирские напитки», уже не связанному с Горностаевой. Сотрудники и оборудование перешли туда же.

23 октября 2024 года Первомайский районный суд вынес решение взыскать с Ларисы Горностаевой «в пользу Российской Федерации ущерб» в общей сумме 487,57 млн руб. Однако 29 ноября ООО «Омские напитки» подало иск к Межрайонной инспекции ФНС № 5 о признании незаконным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на более чем 400 млн рублей. Компания также заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения инспекции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, ссылаясь на тяжелое финансовое положение. Однако в декабре прошлого года арбитражный суд отказал компании в этом ходатайстве. Так что отдать многомиллионный долг по налогам все-таки придется.