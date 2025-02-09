Проект владельца маслосыркомбината «Омский» выиграл грант в номинации «Агротуризм».

Федеральный Минсельхоз подвел итоги конкурса на соискание гранта «Агротуризм». Победителем стал проект из Тюкалинского района, база отдыха «Лебяжье». Автор идеи, руководитель кооператива «Молочный» и владелец маслосыркомбината «Тюкалинский» Александр Чернявский получит 10 млн рублей на развитие.

Как уточнил РБК Омск, на территории базы есть все для отдыха: коттеджи, озеро, баня, а также локации для игры в футбол и баскетбол, катания на лыжах и снегоходы.

На что конкретно предприниматель потратит эти средства, не уточняется. Скорее всего, деньги пойдут на развитие инфраструктуры базы отдыха.

Всего на этот грант претендовали 5 проектов от Омской области.