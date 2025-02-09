Омск-Информ
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·Общество

Врио начальника полиции по Саргатскому району стала Юлия Иванова.

Отделение полиции по Саргатскому району возглавил новый руководитель. По данным ЕГРЮЛ, с февраля нынешнего года статус врио начальника получила Юлия Иванова. До нее отделение с августа 2022 года возглавлял Сергей Мормулев.

Это не первый случай, когда отделение возглавляет женщина. В 2023 году врио начальника ОМВД по Калачинскому району стала Екатерина Савватеева. Впрочем, через месяч назначили постоянного руководителя, Олега Щербину.

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·Общество

Врио начальника полиции по Саргатскому району стала Юлия Иванова.

Отделение полиции по Саргатскому району возглавил новый руководитель. По данным ЕГРЮЛ, с февраля нынешнего года статус врио начальника получила Юлия Иванова. До нее отделение с августа 2022 года возглавлял Сергей Мормулев.

Это не первый случай, когда отделение возглавляет женщина. В 2023 году врио начальника ОМВД по Калачинскому району стала Екатерина Савватеева. Впрочем, через месяч назначили постоянного руководителя, Олега Щербину.

1113