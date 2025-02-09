Омск-Информ
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·Происшествия

Автомобиль восстановлению не принадлежит.

В субботу, 8 февраля, в 5:31 часов в Калачинском районе на трассе «Иртыш» в Омской области загорелся припаркованный на обочине автомобиль. Эффектно полыхавшее транспортное средство потушили 9 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.

Пострадавших нет.

·Происшествия

Автомобиль восстановлению не принадлежит.

В субботу, 8 февраля, в 5:31 часов в Калачинском районе на трассе «Иртыш» в Омской области загорелся припаркованный на обочине автомобиль. Эффектно полыхавшее транспортное средство потушили 9 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.

Пострадавших нет.