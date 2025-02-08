Омск-Информ
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·Происшествия

Всего на «счету» женщины 120 различных нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на автодороге Троицкое – Чукреевка автомобиль BMW, которым управляла 40-летняя омичка. Ее «пробили» по базе, и выяснилось, что водитель является злостным нарушителем ПДД. Женщина накопила штрафов на 77 тыс. рублей.

– Согласно учетным данным, только в 2024 году омичка 99 раз превысила скоростной режим, 16 раз нарушила требования, предписанные дорожными знаками или разметкой, трижды совершила проезд на запрещающий сигнал светофора и дважды нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, – сообщили в ГИБДД. 

На место были вызваны судебные приставы, и перед автоледи замаячила перспектива конфискации иномарки. Женщина тут же нашла деньги и оплатила задолженность на месте.

·Происшествия

Всего на «счету» женщины 120 различных нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на автодороге Троицкое – Чукреевка автомобиль BMW, которым управляла 40-летняя омичка. Ее «пробили» по базе, и выяснилось, что водитель является злостным нарушителем ПДД. Женщина накопила штрафов на 77 тыс. рублей.

– Согласно учетным данным, только в 2024 году омичка 99 раз превысила скоростной режим, 16 раз нарушила требования, предписанные дорожными знаками или разметкой, трижды совершила проезд на запрещающий сигнал светофора и дважды нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, – сообщили в ГИБДД. 

На место были вызваны судебные приставы, и перед автоледи замаячила перспектива конфискации иномарки. Женщина тут же нашла деньги и оплатила задолженность на месте.