Одинокая женщина так хотела получить подарок от иностранца, что буквально потеряла голову.

Сотрудники полиции разбираются с очередным случаем мошенничества, жертвой которого стала 40-летняя жительница Любинского района. Около 2 недель назад сельчанка познакомилась в соцсетях с мужчиной из Канады. В ходе переписки он сообщил, что отправил женщине посылку с подарками, отметив, что ей придется оплатить таможенную пошлину. Ее размер назовут в курьерской службе.

– Вскоре с сельчанкой связался «сотрудник доставки» и сообщил, что ей необходимо оплатить 15 тысяч рублей. Позже ей написали, что нужно заплатить еще 32 тысячи рублей за валюту, которая якобы была обнаружена при осмотре посылки таможенными сотрудниками, – сообщили в полиции.

У женщины в мобильном банке было установлено ограничение на переводы на незнакомые номера, но она так хотела посылку из Канады, что попросила перевести деньги бывшего мужа и соседку. Когда обещанная посылка не пришла, а иностранец внезапно исчез, сельчанка поняла, что ее банально «развели» на деньги. Общий ущерб составил 47 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.