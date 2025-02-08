Отклонения от расписания составили от 15 до 51 минуты.
Туман, опустившийся на Омск минувшей ночью, повлиял на работу аэропорта Омск-Центральный. Задержки рейсов не такие критические, как это бывает при сильных снегопадах, но всем вылетающим пассажирам пришлось провести в аэропорту лишнее время: отклонения от расписания составили от 15 до 51 минуты.
Позже вылетели самолеты в Красноярск (опоздание 15 минут), Санкт-Петербург (45 и 51 минута, соответственно), Москву (17, 18, 27, 38, 41, 46 минут) и Сочи (21 минута). Отметим, что в Омск почти все лайнеры прилетели вовремя.