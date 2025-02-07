На звездный уик-энд в Новосибирск отправился целый десант руководителей служб «ястребов».

В Омске может пройти один из следующих Матчей звезд КХЛ. Руководство «Авангарда» начало готовиться к проведению звездного уик-энда. В Новосибирск, где в эти выходные пройдет Матч звезд, отправился целый десант руководителей омского клуба.

– На Матче звезд КХЛ большой омский десант: хоккеисты, «Авангард ТВ», SMM, маркетинг, коммерция и многие другие отделы. Наблюдаем, как соседи организуют такое крупное мероприятие, – сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

К посту в своем телеграм-канале он приложил опрос болельщиков, хотят ли они Матч звезд в Омске. Более 90 % ответили положительно.

Ранее Чистяков заявлял, что «Авангарду» неинтересно проведение Матча звезд по коммерческим причинам.

В нынешнем Матче звезд КХЛ примут участие трое хоккеистов омской команды: первая пара защитников Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а также форвард Наиль Якупов. Они сыграют за сборную дивизиона Чернышева.