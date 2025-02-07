Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла в вечерний час пик.

Сегодня, 7 февраля, около 18.15 часов на Левобережье Омска произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На улице Дианова рядом с торговым центром «АТ-Маркет» столкнулись автомобиль «Ссан йонг» под управлением 50-летнего мужчины и «Тойота», за рулем которой была 26-летняя омичка.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю  автомобиля «Тойота» и его пассажиру, девочке 2011 г. р., – сообщили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

·Происшествия

Авария произошла в вечерний час пик.

Сегодня, 7 февраля, около 18.15 часов на Левобережье Омска произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На улице Дианова рядом с торговым центром «АТ-Маркет» столкнулись автомобиль «Ссан йонг» под управлением 50-летнего мужчины и «Тойота», за рулем которой была 26-летняя омичка.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю  автомобиля «Тойота» и его пассажиру, девочке 2011 г. р., – сообщили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.