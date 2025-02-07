Чиновники спросили у омичей, как переименовать остановку, и мнения людей разделились.

На следующей неделе состоится заседание комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты собираются рассмотреть вопрос о переименовании остановки «Городской музей», расположенной в центре города.

Объект, к которому привязано название – здание по улице Куйбышева, 48. Долгие годы в историческом объекте располагался музей «Искусство Омска», однако в октябре 2017 года он переехал в отреставрированное здание казармы 1823 года в Омской крепости. С тех пор здание на Куйбышева стоит заброшенным, а наименование «Городской музей» до сих пор носят остановка на улице 10 лет Октября (на обеих сторонах) и остановка на улице Куйбышева (напротив бывшего музея).

Городские власти предложили омичам переименовать остановку и провели соответствующий опрос. В качестве вариантов были предложены «Улица Куйбышева» и «Детская городская поликлиника № 8» (учреждение располагается неподалеку). Мнения людей разделились, и в итоге будет реализован компромиссный вариант: остановка на улице 10 лет Октября станет называться «Улица Куйбышева», а та, что расположена на Куйбышева, – «Детская городская поликлиника № 8».

Теперь этот «ребрендинг» должны утвердить депутаты.