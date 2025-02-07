Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание в заведении общественного питания тушили 16 сотрудников МЧС.

Вечером в пятницу, 7 февраля, на улице Красный Путь в центре Омска загорелся суши-бар. Сообщение о пожаре поступило в 17.39. На место выехали 4 пожарных расчета и 16 сотрудников МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 17.53, площадь возгорания составила 2 кв. м. Обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину инцидента.

·Происшествия

Возгорание в заведении общественного питания тушили 16 сотрудников МЧС.

Вечером в пятницу, 7 февраля, на улице Красный Путь в центре Омска загорелся суши-бар. Сообщение о пожаре поступило в 17.39. На место выехали 4 пожарных расчета и 16 сотрудников МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 17.53, площадь возгорания составила 2 кв. м. Обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину инцидента.