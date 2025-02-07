Его артерия сузилась на 99 %.

Медики Областной клинической больницы спасли левую руку омичу. Как сообщает пресс-служба Минздрава, в отделение сосудистой хирургии он поступил с болью, которую не снимал ни один анальгетик. Ему диагностировали ишемию и стеноз (сужение) подключичной артерии. Сосуд уменьшился на 99 %, в ткани руки почти не поступал кислород.

Омич рисковал потерять руку. Также у него мог произойти инсульт.

– Подключичные артерии – это крупные сосуды, несущие кровь к обеим рукам. Атеросклеротические поражения подключичных артерий встречаются достаточно часто и могут приводить к инсультам или тромбозам артерий верхних конечностей с последующей возможной их ампутацией. Также при этой патологии часто развивается steal – или синдром «обкрадывания», когда кровь оттекает по позвоночной артерии в подключичную, после чего возможно развитие ишемии головного мозга, рассказал рентгенохирург ОКБ Михаил Ситников.

Основной причиной сужения артерий является атеросклеротическая бляшка. Рентгенохирург Михаил Ситников выполнил ангиопластику и стентирование подключичной артерии через небольшой (2-3 мм) прокол на коже и в общей бедренной артерии.

Когда пациенту имплантировали стент и кровоток восстановился, мужчина сразу почувствовал себя лучше. Рука потеплела, появился пульс, исчезла боль.