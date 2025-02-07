Омск-Информ
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·Общество

Такая погода ожидается в воскресенье и сохранится в понедельник.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшую субботу в Омской области будет –5...–10 градусов. Местами ожидается небольшой снег, на дорогах – гололедица. Скорость ветра составит 7–12 м/с.
В воскресенье в регионе ожидается потепление. Температура днем составит –-3...+2 градуса. Местами снова ожидаются небольшие осадки, гололедные отложения и гололедица. В некоторых районах ветер усилится до 17 м/c.
В понедельник такая погода сохранится. Только ветер немного ослабеет, до 6–11 м/c.
·Общество

Такая погода ожидается в воскресенье и сохранится в понедельник.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшую субботу в Омской области будет –5...–10 градусов. Местами ожидается небольшой снег, на дорогах – гололедица. Скорость ветра составит 7–12 м/с.
В воскресенье в регионе ожидается потепление. Температура днем составит –-3...+2 градуса. Местами снова ожидаются небольшие осадки, гололедные отложения и гололедица. В некоторых районах ветер усилится до 17 м/c.
В понедельник такая погода сохранится. Только ветер немного ослабеет, до 6–11 м/c.