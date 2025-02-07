По данным инсайдеров, звездный нападающий «Салавата Юлаева» решил поберечь себя после травмы.

Стало известно, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов тоже едет на Матч звезд КХЛ. Он сыграет в дивизионе Чернышева вместе с другими «ястребами», защитником Семеном Чистяковым и нападающим Наилем Якуповым.

За день до матча выяснилось, что звездный нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо отказался от участия. По данным инсайдеров, форвард решил поберечь себя после травмы.

Матч Звезд пройдет 8-9 февраля в Новосибирске. На 8 февраля намечены два полуфиальных матча. А на 9 февраля намечена игра за третье место и финал.