Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдеров, звездный нападающий «Салавата Юлаева» решил поберечь себя после травмы.

Стало известно, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов тоже едет на Матч звезд КХЛ. Он сыграет в дивизионе Чернышева вместе с другими «ястребами», защитником Семеном Чистяковым и нападающим Наилем Якуповым.

За день до матча выяснилось, что звездный нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо отказался от участия. По данным инсайдеров, форвард решил поберечь себя после травмы.

Матч Звезд пройдет 8-9 февраля в Новосибирске. На 8 февраля намечены два полуфиальных матча. А на 9 февраля намечена игра за третье место и финал. 

·Спорт

По данным инсайдеров, звездный нападающий «Салавата Юлаева» решил поберечь себя после травмы.

Стало известно, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов тоже едет на Матч звезд КХЛ. Он сыграет в дивизионе Чернышева вместе с другими «ястребами», защитником Семеном Чистяковым и нападающим Наилем Якуповым.

За день до матча выяснилось, что звездный нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо отказался от участия. По данным инсайдеров, форвард решил поберечь себя после травмы.

Матч Звезд пройдет 8-9 февраля в Новосибирске. На 8 февраля намечены два полуфиальных матча. А на 9 февраля намечена игра за третье место и финал. 