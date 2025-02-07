Юная омичка, любящая готовить, реализовала свое заветное желание во время кулинарного мастер-класса от шеф-повара ресторана «Станция Сады».

С середины ноября прошлого и до конца февраля текущего года во всех регионах страны проходит Всероссийская акция «Елка желаний». В рамках акции еще одну детскую мечту реализовали в Омске.

Четырнадцатилетняя омичка Дарья Уткова очень любит готовить разные блюда для своих близких и хочет совершенствоваться в этом направлении. Во время Всероссийской акции «Елка желаний» учли ее мечту и вручили девочке сертификат на кулинарный мастер-класс в омском ресторане.

Накануне Дарья Уткова вместе с папой пришли на занятие к настоящему шеф-повару ресторана «Станция Сады» Дмитрию Курбацкому.

Под чутким руководством профессионала девочка приготовила бургер, десерт и молочный коктейль. От мастер-класса она испытала массу положительных эмоций, занимаясь тем, что по-настоящему любит и очень довольна, что одна ее мечта сбылась таким удивительным образом.