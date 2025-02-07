Их количество снижается уже не первый год.

В Омской области сохраняется тенденция к снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным регионального министерства образования, в 2024 году было выявлено на 16,8 % меньше детей-сирот, чем в 2023 году.

Более 500 детей-сирот устроили в семьи. Их отдали под опеку, попечительство, в приемные семьи. Некоторых вернули в родные семьи.

По данным на 1 января 2025 года в Омской области был 481 ребенок, оставшийся без попечения родителей. Это на 11,5 % меньше, чем в 2023 году.