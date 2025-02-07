Доходный дом Л.Г. Айзина был построен 125 лет.

Министерство здравоохранения Омской области располагается в историческом здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Построено в 1900 году, сегодня ему 125 лет.

Между прочим, изначально оно было двухэтажным, а его крышу украшали башенки. Его владелец - унтер-офицером Л.Г. Айзин, чье имя соотносят со многими дореволюционными постройками. Здесь располагалась пограничное управление, акцизное управление Акмолинской области и Тобольской губернии, временно пребывала Духовная консистория. В 1920 году дом был национализирован. В 1930-м - появился третий этаж.

Фасад его с насыщенным декором и арочными окнами, балкон с металлическим парапетом и крыльцо сделали его ярким примером архитектуры эклектики.