В Омске налажено взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений.

В среднем профессиональном образовании развивается система подготовки специалистов. Сейчас бизнес принимает в этом процессе активное участие.

Так, «Газпром нефть» развивает сотрудничество с учебными заведениями через программу «Лига колледжей». Компания помогает студентам получить необходимые знания и опыт. Уникальная система стажировок для старшекурсников создана и на Омском заводе смазочных материалов. Как рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, благодаря ей будущие профессионалы знакомятся с действующими технологическими объектами и формируют необходимые компетенции еще на этапе обучения.

– Через несколько лет они возвращаются к нам уже в качестве сотрудников, и мы видим, насколько эффективно наше взаимодействие, – подчеркивает Анатолий Скоромец.

В Омске поддержку получают несколько колледжей. В их числе находятся Омский промышленно-экономический колледж и колледж при ОмГУ.

– На протяжении многих лет мы ведем системный и результативный диалог с компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» в вопросах подготовки кадров для отрасли, – сказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин. – Результаты этого партнерства – постоянно повышающийся уровень компетенций наших выпускников и их готовность выполнять задачи реального производства. Взаимодействие в подготовке кадров образования и бизнеса – одно из ключевых условий, позволяющих сформировать конкурентный рынок труда и обеспечить отечественные предприятия достойными молодыми специалистами. А для наших выпускников это хорошие перспективы профессионального развития.

Сергей Коровин отмечает, что подготовка студентов в партнерстве с бизнесом помогает формировать профессиональные кадры для отрасли.