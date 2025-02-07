Омск-Информ
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16-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Сегодня, 7 февраля, в 10:10 часов стало известно о ДТП в Кировском округе Омска.

Полицейские установили, что 53-летний водитель «тойоты» на улице Ватутина сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходнику на разрешающий сигнал светофора.

В результате медицинская помощь понадобилась 16-летней девушке. Проводится проверка.

16-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Сегодня, 7 февраля, в 10:10 часов стало известно о ДТП в Кировском округе Омска.

Полицейские установили, что 53-летний водитель «тойоты» на улице Ватутина сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходнику на разрешающий сигнал светофора.

В результате медицинская помощь понадобилась 16-летней девушке. Проводится проверка.