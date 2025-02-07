Многие люди, чтобы быстрее справиться с простудой, начинают горстями пить таблетки и сбивать температуру.

При лечении острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) многие люди допускают распространенные ошибки, которые мешают справиться с болезнью и нередко оказывают дополнительную нагрузку на организм.

Одной из таких ошибок являются попытки побороть ОРВИ с помощью антибиотиков, говорит врач-терапевт «СМ-Клиника» Фарида Беден. Как подчеркивает специалист, антибиотики бессильны при лечении вирусной инфекции и применяются только при осложненной ОРВИ (гайморит, отит, пневмония, бронхит, фронтит и т. д.). Нужно также помнить, что антибиотики негативно влияют на микрофлору кишечника, ослабляя иммунную систему. Их нужно применять только при назначении врачом.

– Часто пациенты без надобности снижают незначительно повышенную температуру, например 37,5 градуса. Повышенную температуру тела до 38,5–39 градусов в первые три дня болезни не следует понижать, так как при повышенной температуре тела идет активная работа иммунной системы против вирусов, – сказал терапевт в комментарии «Газете.Ru».

При этом специалист отмечает, что людям, которые плохо переносят повышение температуры тела до 38,5 градуса (озноб, сильные головные боли), стоит все же ее снижать. Когда температура поднялась до 39 градусов, ее нужно незамедлительно снижать, поскольку это может привести к образованию тромбов, потери сознания, возникновению заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, отеку мозга и т. д.

– Еще одна распространенная ошибка при лечении ОРВИ – это применение лекарств, обладающих противокашлевым эффектом. Пациенты, неверно назначая себе такие препараты, блокируют отхождение мокроты, которая впоследствии накапливается, вызывая еще более приступообразный кашель, – указала на неверные действия врач.

Кроме того, многие пренебрегают постельным режимом. Это в корне неверно: ресурсы организма должны быть направлены на борьбу с вирусами, чтобы в дальнейшем избежать риска осложнений. Закрывать везде окна и форточки во избежание сквозняков тоже неправильно: помещение, в котором находится больной человек, нужно обязательно проветривать.

Итак, лечение неосложненной ОРВИ предполагает: