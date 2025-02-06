Специалист привел серьезные доводы в пользу того, что морозы нескоро покинут регион.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, почему жителям юга Западной Сибири не стоит ждать резкого весеннего потепления. Несмотря на аномально теплую зиму, природа еще спит.
– Бывали эпизоды на юге Западной Сибири – в Алтайском крае, в Омской, Томской, Новосибирской областях температура действительно повышалась до нулевой отметки. Но все равно, какая бы она ни была высокая – там еще вегетации никакой нет. Вот в Москве – да. Но в Москве в январе была апрельская погода, – цитирует Вильфанда «СуперОмск».
Специалист заявил, что в Омской области минусовые температуры продержатся еще долгое время.
– В Омской области в ближайшую ночь температура воздуха составит –20 градусов. Такая же температура ожидается в субботу. Дневная температура – ниже –10, – сказал Вильфанд. – В последующем, да, ожидается повышение температуры, но все равно ночная температура будет отрицательной: –5…–8 градусов. Дневная: от –2 до –5. О преждевременной весне это не говорит.
Отметим, что в начале февраля в Омской области средняя температура составила на 14-15 градусов ниже климатической нормы.