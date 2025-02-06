Экс-тренер «ястребов» также оценил шансы команды на выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Легенда «Авангарда», экс-главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру омской команды. Специалист воочую наблюдал за выездным матчем «ястребов» против ЦСКА (1:2 по буллитам) и сделал свои выводы.

Как заметил Рябыкин, команда отказалась от оборонительного стиля, характерного для начала сезона, и продемонстрировала хорошо организованную игру, несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков из-за травм. Отдельно он выделил вратаря Михаила Бердина, обратив внимание на его необычный стиль игры.

– Он сыграл уверенно, даже нагло. Так клюшкой, как Бердин, в КХЛ больше никто не работает. Если он продолжит в том же духе, все поймут, почему Антон Курьянов выцеливал его летом. Вообще, дуэт Михаил Бердин – Никита Серебряков способен стать сильнейшим в лиге, – прокомментировал Рябыкин.

Тем не менее у «Авангарда» имеются уязвимые места, одно из которых проявилось в игре с ЦСКА.

– Команда, претендующая на чемпионство, должна стабильно реализовывать большинство. ЦСКА много удалялся, но «Авангард» не забил ни разу. При Курьянове большинство омичей входило в число лучших на Востоке, а если выпадало из топ-3 КХЛ, это считалось форс-мажором, – добавил бывший тренер «ястребов».

Рябыкин сделал осторожный прогноз относительно команд, которые могут выйти во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции. Он предположил, что это могут быть «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард», если омичи смогут улучшить реализацию большинства.