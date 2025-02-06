Помещение площадью 436,4 кв. м на улице Масленникова, 26, ожидает новых владельцев.

В центре Омска продается помещение площадью 436,4 квадратных метра на улице Масленникова, 26. Раньше на протяжении 17 лет здесь работал банк «Русский Стандарт», но теперь оно выставлено на продажу на сайте Avito за 69 миллионов рублей. Продавец говорит, что помещение подходит для разных целей: можно сделать офис, магазин, клинику, аптеку, салон красоты, ресторан или кафе.

По информации РБК Омск, банк освободит помещение в течение 2-3 недель. Отделение на улице Масленникова уже закрыто. Вместо него 26 декабря 2024 года в Омске открылся новый офис банка «Русский Стандарт» в торговом центре «Маяк Молл» на Левобережье.

В пресс-службе банка объяснили, что перемещение офиса связано с расширением сети и охватом новых городских районов. Всего по стране у банка осталось более 130 отделений в 57 регионах. Кроме нового офиса в Омске, в конце 2024 года открылись еще несколько филиалов в таких городах, как Люберцы, Ростов-на-Дону и Москва.