По словам хоккеиста, это отразилось на его игре.

Наиль Якупов рассказал о своем игровом прогрессе в текущем сезоне. Как Нападающий «Авангарда»рассказал о своем игровом прогрессе в текущем сезоне. Как сообщает Sports.ru, хоккеист объяснил это работой и везением.

– Просто я повзрослел, что-то где-то поменял, переосмыслил. Начал немного иначе готовиться. Перестал заниматься самоедством. Стараюсь все больше слушать, – рассказал Якупов.

Он также отметил, что то, что принес Ги Буше, работает. Если правильно выполнять, что говорит тренер, то есть результат.

– Здесь особо нет никаких вопросов в плане того, что тебе нужно придумать что-то новое. Тебе уже на блюдечке приносят каждый день. Что делать, какие моменты поменять. Ты просто выходишь и делаешь. И если эти моменты все пять игроков исполняют хорошо, у тебя на льду идет все здорово. Здесь заслуга не только моя, а всех, – добавил Якупов.

Отметим, что на счету 31-летнего форварда 35 (20+15) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. «Авангард» продлил контракт с Якуповым на 2 года.