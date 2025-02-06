Омск-Информ
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·Образование

Число неработающих классов в школах города перевалило за сотню.

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ закрылись на карантин 109 классов в 37 общеобразовательных школах города. Полностью приостановила свою работу школа-интернат № 2. Кроме того, в 41 детском саду воспитанники не посещают 61 группу.

Увеличению числа заболевших способствует теплая погода, установившаяся в регионе. В ближайшее время она сменится похолоданием до –25 градусов.

·Образование

Число неработающих классов в школах города перевалило за сотню.

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ закрылись на карантин 109 классов в 37 общеобразовательных школах города. Полностью приостановила свою работу школа-интернат № 2. Кроме того, в 41 детском саду воспитанники не посещают 61 группу.

Увеличению числа заболевших способствует теплая погода, установившаяся в регионе. В ближайшее время она сменится похолоданием до –25 градусов.