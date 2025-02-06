Омск-Информ
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·Общество

Исторический объект располагается на улице Сенная, 22.

Омские власти готовятся к реконструкции объекта культурного наследия, известного как «Институт усовершенствования учителей». Объект, построенный в 1910 году, располагается в центре города по адресу: улица Сенная, 22. В настоящее время в здании работает Управление Росздравнадзора по Омской области.

В рамках реконструкции планируется отремонтировать фасады, окна, двери, помещения, коммунальные сети, кровлю и чердак и провести реконструкцию подвала. Сейчас объявлены торги на разработку проектной документации. За 6,5 млн рублей подрядчик должен будет обследовать здание и подготовить документы с учетом требований к охране историко-культурных памятников.

·Общество

Исторический объект располагается на улице Сенная, 22.

Омские власти готовятся к реконструкции объекта культурного наследия, известного как «Институт усовершенствования учителей». Объект, построенный в 1910 году, располагается в центре города по адресу: улица Сенная, 22. В настоящее время в здании работает Управление Росздравнадзора по Омской области.

В рамках реконструкции планируется отремонтировать фасады, окна, двери, помещения, коммунальные сети, кровлю и чердак и провести реконструкцию подвала. Сейчас объявлены торги на разработку проектной документации. За 6,5 млн рублей подрядчик должен будет обследовать здание и подготовить документы с учетом требований к охране историко-культурных памятников.