Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Центробанка и похищали миллионы.

Прокуратура Октябрьского округа Омска поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего безработного и не обучающегося в учебных заведениях жителя региона. Молодому человеку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодой человек стал участником преступной группы, которая занимается мошенничеством в отношении пожилых людей через телефонные звонки.

Так, 9 октября прошлого года в подъезде жилого дома он забрал у 61-летнего пенсионера 780 тыс. рублей. Мошенники, представившись сотрудниками Центрального банка России, убедили пожилого человека перевести свои сбережения на «безопасный счет». Курьер перечислил полученные деньги на счета, предоставленные сообщниками, оставив себе за проделанную работу 50 тысяч.

Молодой человек признал свою вину в совершенном преступлении. Суд, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой, назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля 2025 года.

Помимо этого, прокуратура Омской области следит за расследованием уголовного дела в отношении 19-летнего приятеля вышеупомянутого молодого человека, подозреваемого в совершении схожего преступления. Он забрал у 69-летней пенсионерки, бывшей преподавательницы, 1,3 млн рублей. Мошенники предварительно убедили женщину по телефону, что ей необходимо передать все свои накопления, чтобы доказать, что она не связана с террористической деятельностью. За эту работу курьер получил вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

Суд, учитывая позицию следствия и прокуратуры, принял решение заключить молодого человека под стражу. Согласно санкции части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за данное преступление может грозить до 6 лет тюремного заключения.

Уголовные дела в отношении остальных участников этих преступлений выделены в отдельные производства и находятся в стадии расследования.