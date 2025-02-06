Компания окажет поддержку омскому клубу в 2025 году.

В прошлом году федеральный девелопер GloraX объявил о реализации в Омске проекта «GloraX Заозерная» на берегу Иртыша. У компании долгосрочные планы – занять ключевые позиции на рынке недвижимости региона.

GloraX является социально ответственным девелопером. Поэтому компания активно поддерживает спортивные и социальные инициативы, а также помогает развивать регионы, в которых осуществляет строительство проектов. Партнерство с футбольным клубом «Иртыш» станет для девелопера отправной точкой для популяризации спорта и здорового образа жизни в Омске.

– Поддержка спорта в регионах присутствия и, в частности, футбольных клубов уже становится для GloraX доброй традицией, – рассказал президент GloraX Дмитрий Кашинский. – Мы выступили партнером ФК «Пари Нижний Новгород», в Санкт-Петербурге поддержали женский мини-футбольный клуб «Аврора», а теперь стали генеральным партнером омского футбольного клуба «Иртыш», одной из старейших и популярнейших команд Сибири и Дальнего Востока. Мы рады оказать поддержку клубу, поскольку командный дух, стремление к новым высотам, скорость, амбициозность, энергичность – все это присуще нашей компании и нашему бренду. Более того, в рамках реализации наших проектов в разных городах страны мы работаем над созданием сообщества жителей, выбирающих развитие, общение и активный образ жизни. Мы помогаем в организации марафонов, мастер-классов, различных мероприятий с тренерами. Поддержка профессионального спорта в этом ключе является продолжением нашей большой идеи развивать комьюнити единомышленников по всей России и способствовать популяризации здорового образа жизни. Это выбор ответственного бизнеса, каким является GloraX.

По условиям партнерства, логотип GloraX появится на футболках формы основной футбольной команды, выступающей в Первенстве России по футболу, а также на рекламных носителях на стадионе в Омске. Бренд GloraX станет неотъемлемой частью и тренировочных сборов команды, получивших название GloraXСборы. Кроме того, в течение сезона GloraX и ФК «Иртыш» проведут серию розыгрышей и других интересных акций для жителей города и болельщиков футбольного клуба.

– Подписание договора о сотрудничестве с нашим новым партнером GloraX становится для нашего клуба главным событием межсезонья, – отметил президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев. – Нас объединяет усердная работа и стремление к достойным результатам. Эта поддержка позволит решить текущие вопросы, а в дальнейшем откроет новые перспективы. Серьезный объем инвестиций дает компании GloraX статус генерального партнера омского «Иртыша».

Напомним, Омск является одним из 10 регионов страны, в которых представлен федеральный девелопер GloraX. Проект «GloraX Заозерная» будет расположен на первой береговой линии реки Иртыш рядом с Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом (СибАДИ).

Локация отличается хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой – поблизости расположен парк культуры и отдыха «Советский», пляж, государственные университеты, спортивный комплекс «Авангард». Участок строительства находится на возвышении относительно реки Иртыш, что позволит обеспечить жилой комплекс уникальными видовыми характеристиками. Начало реализации «GloraX Заозерная» запланировано на второе полугодие 2025 года.

АО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137. Реклама