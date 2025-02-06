Омск-Информ
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·Авто

Она рассчитана на 14 автомобилей.
Подземную парковку в бизнес-центре «На Гагарина» в центре Омска выставили на продажу. За места для хранения 14 автомобилей владелец хочет получить 19,5 млн рублей.
– Все места заняты арендаторами. В связи с напряженной ситуацией с автопарковками в центре города, спрос по аренде таких объектов всегда превышает количество предложений, – говорится в объявлении.
Площадь паркинга составит 716 кв. м. Как сообщается в объявлении, число мест можно увеличить с 14 до 16. Паркинг оборудован системами пожаротушения, дымоудаления, освещения и видеонаблюдения.
·Авто

Она рассчитана на 14 автомобилей.
Подземную парковку в бизнес-центре «На Гагарина» в центре Омска выставили на продажу. За места для хранения 14 автомобилей владелец хочет получить 19,5 млн рублей.
– Все места заняты арендаторами. В связи с напряженной ситуацией с автопарковками в центре города, спрос по аренде таких объектов всегда превышает количество предложений, – говорится в объявлении.
Площадь паркинга составит 716 кв. м. Как сообщается в объявлении, число мест можно увеличить с 14 до 16. Паркинг оборудован системами пожаротушения, дымоудаления, освещения и видеонаблюдения.