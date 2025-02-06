Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Мошенники похитили деньги 50-летнего жителя Таврического района. Как сообщает полиция, мужчина потерял больше полумиллиона рублей.

Как рассказал омич, в январе 2023 года он переживал развод и пытался отвлечься с помощью интернета. Там он увидел объявление о быстром заработке на инвестициях. Пожелав легкого дохода и финансовой независимости, мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и оставил номер телефона.

Через два дня с ним связался «специалист по инвестициям», рассказал, как скачать приложение для валютного счета и зарегистрироваться на сайте торговой площадки.

Омич целый месяц учился финансовой грамотности, после чего перевел на «брокерский счет» 77 тыс. рублей. Потом он оформил кредиты на 460 тыс. рублей, которые перевел на тот же счет.

Когда сельчанин попытался вывести деньги, то не смог этого сделать. «Куратор» сообщил ему, что для вывода нужно внести новую сумму. Однако новый кредит мужчине не дали. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, но обратился в полицию только через два года.

– Мужчина объяснил это тем, что надеялся самостоятельно погасить взятые в банках кредиты, но на фоне переживаний перенес инсульт и все это время занимался восстановлением здоровья, – сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.