Подозреваемая задержана, телефон возвращен владельцу.

В полицию Омска обратился 37-летний житель Оконешниковского района, который сообщил, что заснул в помещении теплой остановки рядом с железнодорожным вокзалом, а утром обнаружил пропажу своего мобильного телефона из кармана куртки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший употреблял алкоголь возле Привокзальной площади, а затем купил телефон в ломбарде. Для зарядки устройства он отправился в зал ожидания вокзала, где встретил женщину. Она помогла ему добраться до теплой остановки. Дальнейшие события заявитель вспомнить не смог.

Оперативники совместно с сотрудниками линейного управления МВД России задержали подозреваемую в краже. Установлено, что 37-летняя жительница Ленинского округа дождалась, пока ее новый знакомый заснет, и вытащила из кармана его куртки мобильный телефон. Сим-карту она выбросила, а сам аппарат оставила для личного использования.

На омичку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Ранее женщина уже была осуждена за аналогичные правонарушения.

Телефон был изъят и передан владельцу.