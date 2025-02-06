Омск-Информ
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·Общество

Российский танк «Прорыв» и американская боевая машина «Брэдли» станут экспонатами выставки под открытым небом.

С 22 по 24 февраля на площадке перед историческим парком «Россия – моя история» состоится выставка современной боевой техники, в том числе трофеев из зоны проведения специальной военной операции.

В частности, омичи смогут воочию увидеть российский танк «Прорыв» и американскую боевую машину пехоты М2 «Брэдли». Сейчас они проходят подготовку на базе Омского автобронетанкового института. Экспонаты будут стоять под открытым небом, горожане смогут забраться внутрь боевых машин и сфотографироваться с ними.

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·Общество

Российский танк «Прорыв» и американская боевая машина «Брэдли» станут экспонатами выставки под открытым небом.

С 22 по 24 февраля на площадке перед историческим парком «Россия – моя история» состоится выставка современной боевой техники, в том числе трофеев из зоны проведения специальной военной операции.

В частности, омичи смогут воочию увидеть российский танк «Прорыв» и американскую боевую машину пехоты М2 «Брэдли». Сейчас они проходят подготовку на базе Омского автобронетанкового института. Экспонаты будут стоять под открытым небом, горожане смогут забраться внутрь боевых машин и сфотографироваться с ними.

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