Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня на улице Волгоградской в Омске случилось ДТП. Около 08:00 70-летний водитель «Лады-Гранты» сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Как сообщили в полиции, после аварии женщину доставили в больницу. В каком она состоянии, не сообщается.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня на улице Волгоградской в Омске случилось ДТП. Около 08:00 70-летний водитель «Лады-Гранты» сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Как сообщили в полиции, после аварии женщину доставили в больницу. В каком она состоянии, не сообщается.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.