Мужчина два года копил штрафы, но не платил по ним.

Павлоградский районный суд Омской области ограничил местного жителя в правах на вождение автомобиля. Причиной стал долг.

Как сообщает пресс-служба судов, с 2023 по 2024 год судебные приставы возбуждили на мужчину 380 исполнительных производств по постановлениям Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Мужчину оштрафовали в общей сложности на 388 тыс. рублей.

Однако водитель штрафы не уплачивал. Тогда суд запретил ему садиться за руль, пока он не погасит долг.

Отметим, чито решение суда пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.