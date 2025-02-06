Выпускник кадетской школы Омска и герой СВО стал замминистра строительства в Новгородской области

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» омич Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

Он один из участников программы «Время геров», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии. Программа нацелена на обучение участников СВО, готовых служить на благо Родины на государственной гражданской службе.

Николай Сергиенко стал ее участником в мае 2024 года, его наставником стал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Стажировался омич в министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений, где и занял пост замминистра.

Николай Сергиенко родился в 1983 году, окончил кадетскую школу № 9 в Омске. Ныне это Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. В 2006 году – Новосибирское высшее военное командное училище. Награжден двумя орденами Мужества, а также медалью Суворова и медалью «За отвагу».