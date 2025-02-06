Омск-Информ
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·Общество

Ночью столбик термометра опустится до –20 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на четверг, 6 февраля. По данным специалистов, после оттепели в Омске и в области существенно похолодает до привычных сибирских морозов.

Ночью –15…–20 градусов, при натекании облачности –5…–10 градусов. Днем прогреется до комфортных –8…–13 градусов, впрочем местами до –3 градусов.

Преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. На дорогах гололедица.

В пятницу, 7 февраля, характер погоды не изменится.

·Общество

Ночью столбик термометра опустится до –20 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на четверг, 6 февраля. По данным специалистов, после оттепели в Омске и в области существенно похолодает до привычных сибирских морозов.

Ночью –15…–20 градусов, при натекании облачности –5…–10 градусов. Днем прогреется до комфортных –8…–13 градусов, впрочем местами до –3 градусов.

Преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. На дорогах гололедица.

В пятницу, 7 февраля, характер погоды не изменится.