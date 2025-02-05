Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич не ориентировался в пространстве и жаловался на сильную боль в тазобедренном суставе.

Сегодня ночью сотрудники омской Росгвардии, патрулируя улицы в Центральном округе, заметили на остановке мужчину. Он лежал на скамье в бессознательном состоянии. Росгвардейцы вызвали скорую, а сами начали оказать первую помощь мужчине.

- Пришедший в себя гражданин не ориентировался в пространстве, не мог самостоятельно передвигаться, жаловался на острую боль в тазобедренном суставе. Сотрудники Росгвардии помогли мужчине подняться и сопроводили его в автомобиль подоспевшей бригады медиков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина, которому оказался 61 год, был госпитализирован в больницу.

·Происшествия

Омич не ориентировался в пространстве и жаловался на сильную боль в тазобедренном суставе.

Сегодня ночью сотрудники омской Росгвардии, патрулируя улицы в Центральном округе, заметили на остановке мужчину. Он лежал на скамье в бессознательном состоянии. Росгвардейцы вызвали скорую, а сами начали оказать первую помощь мужчине.

- Пришедший в себя гражданин не ориентировался в пространстве, не мог самостоятельно передвигаться, жаловался на острую боль в тазобедренном суставе. Сотрудники Росгвардии помогли мужчине подняться и сопроводили его в автомобиль подоспевшей бригады медиков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина, которому оказался 61 год, был госпитализирован в больницу.