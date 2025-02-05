Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Такие планы есть у омского отделения «Союза армян России».

Новый руководитель омского регионального отделения «Союза армян России» Арабо Григорян заявил о намерении открыть прямой авиарейс между Омском и Ереваном. Соответствующие планы вынашиваются уже несколько лет, но пока омичи летают в столицу Армении через соседние города.

– В планах у нас открыть прямые рейсы Омск – Ереван, - сказал Григорян в комментарии порталу «СуперОмск».

На сегодняшний день из Омска есть только два регулярных международных рейса – в столицу Казахстана Астану и узбекский город Наманган.

·Отдых и туризм

Такие планы есть у омского отделения «Союза армян России».

Новый руководитель омского регионального отделения «Союза армян России» Арабо Григорян заявил о намерении открыть прямой авиарейс между Омском и Ереваном. Соответствующие планы вынашиваются уже несколько лет, но пока омичи летают в столицу Армении через соседние города.

– В планах у нас открыть прямые рейсы Омск – Ереван, - сказал Григорян в комментарии порталу «СуперОмск».

На сегодняшний день из Омска есть только два регулярных международных рейса – в столицу Казахстана Астану и узбекский город Наманган.