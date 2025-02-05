Омск-Информ
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·Происшествия

Преступление было совершено возле цирка.

Сотрудники омской полиции объявили в розыск маленькую девочку и мужчину, которые подозреваются в краже рюкзаков и двух сотовых телефонов. В правоохранительные органы обратились матери юных омичей, вещи которых пропали во время катания на горке возле цирка. Дети оставили свои рюкзаки без присмотра.

– Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения: одна из них запечатлела, как чужие вещи забирают маленькая девочка и мужчина.

Если вы узнали людей на видеозаписи, сообщите в полицию по телефонам 79-32-02, 8-951-415-38-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.  

·Происшествия

Преступление было совершено возле цирка.

Сотрудники омской полиции объявили в розыск маленькую девочку и мужчину, которые подозреваются в краже рюкзаков и двух сотовых телефонов. В правоохранительные органы обратились матери юных омичей, вещи которых пропали во время катания на горке возле цирка. Дети оставили свои рюкзаки без присмотра.

– Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения: одна из них запечатлела, как чужие вещи забирают маленькая девочка и мужчина.

Если вы узнали людей на видеозаписи, сообщите в полицию по телефонам 79-32-02, 8-951-415-38-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.  