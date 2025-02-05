Годовую корректировку начислений за отопление проведут в течение первого квартала.

Компания «Омск РТС» сообщила о проведении годовой корректировки начислений за отопление. В ближайшее время жители города получат квитанции с новыми суммами за эту услугу. Кому-то придется заплатить больше привычной суммы, другим могут скорректировать начисления в меньшую сторону.

– На территории Омской области расчет размера платы коммунальной услуги по отоплению производится равномерно в течение календарного года, т.е. исходя из 1/12. В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), в течение 2024 года начисление рассчитывалось исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии в жилом доме за предыдущий, 2023-й календарный год, а при отсутствии сведений о потреблении по прибору учета – исходя из норматива потребления тепловой энергии. В первом квартале 2025 года на основании показаний ОДПУ, с учетом объемов по индивидуальным приборам учета будет произведена корректировка начислений за отопление за 2024 год, – пояснили в компании «Омск РТС».

Для части домов корректировка начислений уже проведена, и квитанции с перерасчетом за 2024 год уже доставлены жителям. Эту работу планируют завершить до начала апреля.

– Корректировка размера платы может быть как в пользу собственников (перерасчет с минусом), так и возможно доначисление размера платы. Положительная корректировка возникает в случае, если фактическое потребление тепловой энергии за 2024 год превышает потребление 2023 года, исходя из которого осуществлялось ежемесячное начисление в течение года, – напомнили в «Омск РТС».

Зима 2023/2024 годов в Омске была холодной, так что горожанам не стоит удивляться, если за отопление придется существенно доплатить.