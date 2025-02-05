Омск-Информ
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·Происшествия

Семилетней девочке, ехавшей в одной из легковушек, понадобилась помощь медиков.

Сегодня около 18.00 на Красном Пути в Омске произошло ДТП с участием двух иномарок. У областного дендросада имени Гензе столкнулись «Фольксваген» под управлением 29-летнего мужчины и «Киа», за рулем которой находился 36-летний омич.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Киа», девочке 2017 г. р. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, – сообщили в Госавтоинспекции.

По чьей вине произошел дорожный инцидент, не уточняется.  

·Происшествия

Семилетней девочке, ехавшей в одной из легковушек, понадобилась помощь медиков.

Сегодня около 18.00 на Красном Пути в Омске произошло ДТП с участием двух иномарок. У областного дендросада имени Гензе столкнулись «Фольксваген» под управлением 29-летнего мужчины и «Киа», за рулем которой находился 36-летний омич.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Киа», девочке 2017 г. р. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, – сообщили в Госавтоинспекции.

По чьей вине произошел дорожный инцидент, не уточняется.  