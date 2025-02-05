Омск-Информ
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·Общество

У регионального оператора фонда капремонта новый номер счета.

На сегодня, 5 февраля, не все жители Омской области получили квитанции регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В фонде поясняют, что связана эта задержка со сменой банка, на счет которого производится оплата. Ранее это был банк ПАО Банк «ФК Открытие», присоединившийся к ВТБ. Через электронный аукцион фонд капремонта выбрал новый банк, им стало АО «Альфа-Банк».

Квитанции печатает и доставляет «Первая Почтовая – Омск», в фонде пообещали, что до 7 февраля все платежки будут доставлены. Оплатить их необходимо до 20 февраля. В квитанциях указаны новые реквизиты.

·Общество

У регионального оператора фонда капремонта новый номер счета.

На сегодня, 5 февраля, не все жители Омской области получили квитанции регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В фонде поясняют, что связана эта задержка со сменой банка, на счет которого производится оплата. Ранее это был банк ПАО Банк «ФК Открытие», присоединившийся к ВТБ. Через электронный аукцион фонд капремонта выбрал новый банк, им стало АО «Альфа-Банк».

Квитанции печатает и доставляет «Первая Почтовая – Омск», в фонде пообещали, что до 7 февраля все платежки будут доставлены. Оплатить их необходимо до 20 февраля. В квитанциях указаны новые реквизиты.