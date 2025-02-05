Мужчина попал на камеры видеонаблюдения магазина, расположенного на улице Богдана Хмельницкого.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску разыскивают молодого человека, подозреваемого в краже. Согласно имеющимся данным, мужчина нашел потерянную банковскую карту и использовал её для оплаты покупок в магазине на улице Богдана Хмельницкого.

После утраты платежного средства владелец заметил несанкционированные транзакции. После обращения в правоохранительные органы выяснилось, что кто-то использовал карту для оплаты на сумму 2 700 рублей.

Если вы узнали этого молодого человека или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-951-407-95-48 или 102.