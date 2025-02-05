Мужчине против воли рекламировали финансовые услуги.

Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу. Банк заплатит 500 тыс. рублей за то, что без согласия абонента звонил ему и предлагал финансовые услуги.

В антимонопольный орган пожаловался сам омич. Он брал в банке кредит, но после его погашения отозвал свое согласие на обработку персональных данных и получение информации рекламного характера любым способом. Однако звонки из банка не прекратились.

В результате антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и нарушающей закон о рекламе.