Омск-Информ
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·Общество

Мужчине против воли рекламировали финансовые услуги.
Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу. Банк заплатит 500 тыс. рублей за то, что без согласия абонента звонил ему и предлагал финансовые услуги.
В антимонопольный орган пожаловался сам омич. Он брал в банке кредит, но после его погашения отозвал свое согласие на обработку персональных данных и получение информации рекламного характера любым способом. Однако звонки из банка не прекратились.
В результате антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и нарушающей закон о рекламе.
·Общество

Мужчине против воли рекламировали финансовые услуги.
Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу. Банк заплатит 500 тыс. рублей за то, что без согласия абонента звонил ему и предлагал финансовые услуги.
В антимонопольный орган пожаловался сам омич. Он брал в банке кредит, но после его погашения отозвал свое согласие на обработку персональных данных и получение информации рекламного характера любым способом. Однако звонки из банка не прекратились.
В результате антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и нарушающей закон о рекламе.